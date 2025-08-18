Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета
Работа операторов связи, в том числе предоставление мобильного доступа в интернет, может быть ограничена из-за работы госорганов или систем ПВО. Об этом сайту aif.ru заявил замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Александр Жуков.
По его словам, если такие моменты прописаны в договоре предоставления услуг, то получить компенсацию за отсутствие мобильного интернета вряд ли получится. Однако некоторые операторы могут пойти навстречу клиентам и предоставить в виде компенсации бонусные минуты или гигабайты.
Эксперт отметил, что если сбой произошел по вине компании, то возврат денег абоненту становится для компании обязательным. Для этого клиенту нужно зафиксировать отсутствие предоставления услуги и направить оператору претензию. Если он откажется добровольно выплатить компенсацию, то следует обращаться в Роспотребнадзор или в суд.
Жукаов также напомнил, что в 2022 году в некоторых субъектах России были введены определённые уровни готовности, предусматривающие контроль над связью. В этой связи ограничение на предоставление мобильного интернета могут расценить как форс-мажор, что освободит операторов от ответственности.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что с операторами связи была согласована техническая схемадоступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе
- Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета
- ВЦИОМ: Россияне назвали необходимую для счастья сумму
- Путин рассказал президенту ЮАР о встрече с Трампом
- После встречи Путина и Трампа акции оборонных компаний США пошли вниз
- Промоутер Финкельштейн рассказал о «потеплении» западных артистов к России
- В Польше снесли памятник польско-советскому братству по оружию
- Журова объяснила, почему встреча Путина с Трампом произошла на Аляске
- Армия России уничтожила до ста дронов ВСУ в месте подготовки к запуску
- Гидролог обвинил браконьеров в исчезновении волжских щук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru