Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета

По его словам, если такие моменты прописаны в договоре предоставления услуг, то получить компенсацию за отсутствие мобильного интернета вряд ли получится. Однако некоторые операторы могут пойти навстречу клиентам и предоставить в виде компенсации бонусные минуты или гигабайты.

Эксперт отметил, что если сбой произошел по вине компании, то возврат денег абоненту становится для компании обязательным. Для этого клиенту нужно зафиксировать отсутствие предоставления услуги и направить оператору претензию. Если он откажется добровольно выплатить компенсацию, то следует обращаться в Роспотребнадзор или в суд.

Жукаов также напомнил, что в 2022 году в некоторых субъектах России были введены определённые уровни готовности, предусматривающие контроль над связью. В этой связи ограничение на предоставление мобильного интернета могут расценить как форс-мажор, что освободит операторов от ответственности.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что с операторами связи была согласована техническая схемадоступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

