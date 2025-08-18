Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе
18 августа 202514:23
Причиной массового сбоя в работе СДЭК, зафиксированного утром 18 августа, являются технические работы. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе компании.
Уточняется, в процессе выполнения работ, направленных на улучшение качества и скорости обслуживания, могли происходить краткосрочные перебои «в работе ряда каналов коммуникации с клиентами».
В СДЭК добавили, что в настоящее время все работы завершены.
Ранее из-за локального внутреннего сбоя была приостановлена работа сайта и мобильного приложения ретейлера «ВкусВилл», сообщает RT.
