Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе

Вооруженные силы России уничтожили до ста украинских дронов в месте их подготовки к запуску Сийярто: Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод В работе СДЭК произошел сбой Минсельхоз вводит ограничения на вылов щуки в бассейне Волги В Узбекистане запретили Comedy Club