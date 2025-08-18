Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе

Причиной массового сбоя в работе СДЭК, зафиксированного утром 18 августа, являются технические работы. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе компании.

Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля

Уточняется, в процессе выполнения работ, направленных на улучшение качества и скорости обслуживания, могли происходить краткосрочные перебои «в работе ряда каналов коммуникации с клиентами».

В СДЭК добавили, что в настоящее время все работы завершены.

Ранее из-за локального внутреннего сбоя была приостановлена работа сайта и мобильного приложения ретейлера «ВкусВилл», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:ПроисшествиеСбойИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры