В ожидании прорыва: Зеленского призвали соглашаться на условия России сейчас
ВСУ испытывают проблемы со снабжением и людьми, и при продолжении боевых действий Украину ожидают новые территориальные потери, заявил НСН Владимир Рогов.
Лучше условий, чем сейчас, у Украины не будет, потому что российская армия продвигается в стремительном темпе на всех участках фронта, рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить ВСУ из Донбасса. Он обсудит это на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 18 августа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По информации СМИ, требование о выводе украинской армии с территории ДНР и ЛНР выдвинул президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске. Рогов рассказал, что может случиться, если украинское правительство откажется прекратить боевые действия.
«Первое, что бросается в глаза: линия обороны ВСУ, которая строилась на Донбассе не один год, сейчас стоит под очень большим ударом. Более того, ставится вопрос ее существования в принципе. Мы бьем не в лоб, обходим по флангам и лишаем украинских боевиков снабжения оружием, боеприпасами и личным составом. Армия Украины откатывается на Запад, идут активные бои в Днепропетровской области, и там уже есть освобожденные населенные пункты. Все левобережье Запорожской и Днепропетровской областей — это степь без каких-либо естественных преград, лесов, высот, рек и так далее, поэтому там проще наступать. В ДНР тоже высокие темпы продвижения, есть успехи в Харьковской и Сумской областях, ВСУ испытывают большие проблемы на каждом участке. Очевидно, что в такой ситуации следующий подход к переговорам для режима Зеленского будет куда менее щадящим и выгодным по сравнению с тем, который озвучен сейчас», — заключил он.
Ранее Рогов отметил в эфире НСН смекалку и мужество казаков при освобождении населенного пункта в Запорожье.
