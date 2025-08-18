Лучше условий, чем сейчас, у Украины не будет, потому что российская армия продвигается в стремительном темпе на всех участках фронта, рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить ВСУ из Донбасса. Он обсудит это на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом вечером 18 августа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По информации СМИ, требование о выводе украинской армии с территории ДНР и ЛНР выдвинул президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске. Рогов рассказал, что может случиться, если украинское правительство откажется прекратить боевые действия.