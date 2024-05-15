Владельцы кинотеатров посчитали российское кино основным трендом на ближайшие годы

«На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что в сезон с октября по май российских фильмов достаточно для того, чтобы подбираться к планке в 4 млрд рублей в месяц. А это минимальный уровень для работы кинотеатров. Если говорить детально о фильме «Сто лет тому вперед», то продюсеры давали этому фильму примерно 2-2,5 млрд рублей. Пока он перебрался через планку в один миллиард. Назвать фильм некачественным я не могу, потому что картина действительно масштабная, создана для большого экрана. Надо разбираться, возможно, подвело недостаточное продвижение, возможно, период такой весенний», - отметил Воронков.

Он подчеркнул, что российские кинотеатры последнее время делали все возможное для популяризации отечественного кино.

«Практически 100% кинотеатров поставили существующие релизы, и в основном это были российские фильмы. Подобная история была и в осенний период, и в Новый год, когда прокат выезжал только на российском контенте. За последние два года из 40 млрд рублей сборов до 70% собрали именно российские фильмы. В 2023 году сборы российского кино выросли в 2,5 раза. Это действительно хороший показатель. Однако говорить о том, что кинотеатры вышли из кризиса не приходится. Эти цифры все еще не сравнить с 2019 годом, который принес нам 220 млн чел в кинотеатрах. В 2023 году посещаемость по сравнению с 2019 годом упала на 37% - это всего 126 млн человек. Кризис не преодолен, однако в ближайшей перспективе российское кино — это основной тренд», - подчеркнул Воронков.