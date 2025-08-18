У отелей не возникнет проблемы с прохождением регистрации для реестра Росаккредитации, могут остаться только некоторые турбазы, кемпинги или гостевые дома, которые не смогли это сделать по техническим или другим причинам. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Александр Курносов.

Половина российских отелей может с 1 сентября вне закона, пишет Forbes. Так, с 1 сентября все средства размещения в России должны быть зарегистрированы в новом реестре Росаккредитации. Однако, как сообщается, к 11 августа подать все необходимые документы успели лишь менее 50%. А если средство размещения не прошло регистрацию, сервисы онлайн-бронирования не смогут предлагать их номера. Курносов подчеркнул, что процедура для отелей максимально простая, и заверил, что никаких проблем на рынке не возникнет.