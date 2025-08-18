АТОР: у 90% отелей не будет проблем с законом к 1 сентября
К сентябрю могут не успеть пройти аккредитацию лишь 5-10% средств размещения, однако эти 10% касаются количества отелей, а не номерного фонда, так что туристам волноваться нечего, заявил НСН Александр Курносов.
У отелей не возникнет проблемы с прохождением регистрации для реестра Росаккредитации, могут остаться только некоторые турбазы, кемпинги или гостевые дома, которые не смогли это сделать по техническим или другим причинам. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Александр Курносов.
Половина российских отелей может с 1 сентября вне закона, пишет Forbes. Так, с 1 сентября все средства размещения в России должны быть зарегистрированы в новом реестре Росаккредитации. Однако, как сообщается, к 11 августа подать все необходимые документы успели лишь менее 50%. А если средство размещения не прошло регистрацию, сервисы онлайн-бронирования не смогут предлагать их номера. Курносов подчеркнул, что процедура для отелей максимально простая, и заверил, что никаких проблем на рынке не возникнет.
«На мой взгляд, у большинства участников рынка к 1 сентября не должно быть особых проблем, потому что есть еще две недели. Уже видно, что возросла интенсивность обращения отелей в Росаккредитацию по проведению оценки, на прошлой неделе было около 4,5 тысяч заявок. Поэтому, скорее всего, 90% средств размещения смогут зарегистрироваться. Останется 5-10% небольших отелей, турбаз, кемпингов, которые по каким-то организационным, техническим причинам не успели. Поэтому проблем для туристов быть не должно. Подъема цен не ожидаем. При этом 10% - это в количестве, а по номерному фонду значительно меньше. Сама аккредитация не сложная, достаточно иметь компьютер для того, чтобы все это сделать, заполнить и направить эти данные», - рассказал он.
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН утверждал, что до сентября не все российские отели успеют пройти аккредитацию для включения в реестр, и в таком случае туристы столкнутся с повышенными ценами.
