Кто хочет стать «миллиардником»?: Российское кино набирает популярность за рубежом
В 2024 году сборы российского кино за границей выросли более, чем в 2 раза, составив больше $11 млн.
Российское кино за рубежом становится все более популярным. Причем рекорды бьет не только отечественная анимация, но и хорроры. В свою очередь любители российских фильмов появляются все в большем количестве стран.
По итогам первого квартала 2024 года сборы отечественного кино за рубежом выросли более, чем в два раза. Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за январь - март 2023 года выручка составила более $5 млн, а в 2024-м в аналогичный период — больше $11 млн. До этого самым кассовым для отечественных фильмов за границей стал 2019 год, когда российское кино собрало больше $50 млн.
Кто что смотрит?
В начале 2024 года самым прибыльным рынком для российского кино стала Латинская Америка. При этом третьей по общей кассе была Италия. Издание Business FM со ссылкой на источник сообщило, что несмотря на то, что массово российский контент не показывают в традиционных кинотеатрах, по телевизору увидеть его все же можно. Например, «Машу и Медведя».
Главным экспортным жанром в текущем году по-прежнему остается анимация. Так, в топ-5 вошли сразу несколько мультфильмов: «Маша и Медведь», «Великолепная пятерка» и «Коты Эрмитажа».
Что касается фильмов, то одним из лидеров по сборам за границей является скринлайф-хоррор Тимура Бекмамбетова «Я иду играть», который должен был выйти в России еще несколько лет назад, в том числе на платформе Kion. При этом картине так и не дали прокатного удостоверения в РФ, усмотрев в ней пропаганду суицида.
Преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в эфире НСН напомнил, что в зарубежном прокате самым топовым российским мультфильмом также является «Снежная королева», франшиза которой собрала примерно $93 млн.
«С 4 по 7 апреля в Китае вышла «Снежная королева: Разморозка», собрав $1,06 млн. Это второй наш мультфильм в 2024 году, который заработал за рубежом более $1 млн долларов. Всего на счету проекта $3,3 млн за пределами России. У «Маши и Медведя» около $10 млн», - заметил он.
При этом в России, по его словам, самым успешным анимационным проектом стал мультфильм «Три богатыря на дальних берегах».
Чебурашка – всему голова
А началось все с «Чебурашки». Именно этот фильм в 2023 году принес успех российскому кинематографу в отечественном прокате. Картина собрала больше 7 млрд рублей, став самой кассовой в истории российского проката.
Для сравнения одни из самых кассовых фильмов 2023 года - снятый в космосе «Вызов» и «По щучьему велению» с тогда еще не настолько популярным актером Никитой Кологривым, собрали более 2 млрд рублей и почти 1,8 млрд соответственно. До «Чебурашки» пальма первенства была у «Холопа», собравшего в 2019 году более 3 млрд рублей.
Кто хочет стать «миллиардником»?
Что касается 2024 года, то, по данным портала Кinobusiness.com, по состоянию на 21 апреля самым кассовым фильмом является «Холоп-2» со сборами почти в 4 млрд рублей. В тройку также входят сказка «Бременские музыканты» и экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Их касса составила 3 и почти 2,5 млрд рублей соответственно.
В целом с начала текущего года за миллиардную кассу перешагнули 6 российских фильмов, в том числе «Лед-3», «Три богатыря и Пуп Земли», а также «Летучий корабль». При этом следующим потенциальным «миллиардером» в индустрии считают боевик «Майор Гром: Игра», который выйдет на экраны 23 мая.
Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН заметил, что российские «фильмы-миллиардники» приводят миллионы людей в кинотеатры, а в стране открылось целое «поле» деятельности, на котором можно создавать достойное кино.
«Если смотреть с точки зрения внутрироссийской индустрии, то идет движение вверх. Пошли «миллиардники», которых никто не ждал. Раньше такое было в штучном режиме, а сейчас это уже нашествие. Есть ощущение вдохновения», - сказал он.
Прогнозы
При этом одна из самых ожидаемых картин «Сто лет тому вперед» по-прежнему не смогла пробить отметку в миллиард рублей.
«С другой стороны, аудитории фильм очень заходит, ожидаем хорошую динамику. Военный «Блиндаж» привлечет свою аудиторию в большей степени на День Победы. На вторые майские ждем ровного продолжения работы картин. В прокате будет представлено и семейное кино, и анимация, замечательный фильм «Рай под ногами матерей». Все это вместе дает зрителю сбалансированное предложение. Но летом сборы очень сильно снизятся, там абсолютно средние картины, крупных проектов нет ни от российских продюсеров, ни от легального зарубежного проката. Кинотеатры ждет третье лето с тяжелыми параметрами выживания», - заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Однако специалисты все же прогнозируют рост в целом по отрасли. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН рассказал, что в 2024 году российские кинотеатры рассчитывают выйти на сборы в 40 млрд рублей.
«Ожидания порядка 40 миллиардов рублей, из которых 75% даст российский прокат. Он не вырвался вперед, но нашел определенные ниши и поэтому позитивно движется за счет сценариев, идей. Это и под новым углом посмотренные сказки, и фэнтези, как «Сто лет тому вперед». Это новый взгляд на классику, потому что «Мастер и Маргарита» и «Онегин» показывают интерес молодежной аудитории. Но все же нужен еще большой шаг с точки зрения качества и технологий снятия картин», - добавил он.
Ранее сценарист фильмов «Лед 2», «Лед 3» и сериала «Слово пацана», продюсер Андрей Золотарев в пресс-центре НСН заметил, что переизбыток производства фильмов на рынке порождает появление «вторичных продуктов».
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