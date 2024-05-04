Кто хочет стать «миллиардником»?: Российское кино набирает популярность за рубежом

Кто что смотрит?

В начале 2024 года самым прибыльным рынком для российского кино стала Латинская Америка. При этом третьей по общей кассе была Италия. Издание Business FM со ссылкой на источник сообщило, что несмотря на то, что массово российский контент не показывают в традиционных кинотеатрах, по телевизору увидеть его все же можно. Например, «Машу и Медведя».

Главным экспортным жанром в текущем году по-прежнему остается анимация. Так, в топ-5 вошли сразу несколько мультфильмов: «Маша и Медведь», «Великолепная пятерка» и «Коты Эрмитажа».

Что касается фильмов, то одним из лидеров по сборам за границей является скринлайф-хоррор Тимура Бекмамбетова «Я иду играть», который должен был выйти в России еще несколько лет назад, в том числе на платформе Kion. При этом картине так и не дали прокатного удостоверения в РФ, усмотрев в ней пропаганду суицида.