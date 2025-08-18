Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека
18 августа 202514:56
Украина представила России список граждан для взаимной репатриации.Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, украинская сторона просила передать указанных лиц «без каких-либо условий».
«На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне», - уточнила омбудсмен, добавив, что на Украине до сих пор удерживается 31 житель Курской области.
Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте
- Обвинения против мессенджера MAX связали с информационными атаками
- Станцевавших у Храма Христа Спасителя студенток отчислили из Строгановки
- АТОР: у 90% отелей не будет проблем с законом к 1 сентября
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 23 человек
- Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека
- В ожидании прорыва: Зеленского призвали соглашаться на условия России сейчас
- В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях
- Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе
- Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru