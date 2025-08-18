Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека

По её словам, украинская сторона просила передать указанных лиц «без каких-либо условий».

«На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне», - уточнила омбудсмен, добавив, что на Украине до сих пор удерживается 31 житель Курской области.

Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных, сообщает RT.