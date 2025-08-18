Путин рассказал президенту ЮАР о встрече с Трампом
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафозы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы российский лидер поделился с южноафриканским коллегой основными итогами прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Рамафоза, в свою очередь, выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые направлены на мирное урегулирование конфликта на Украине.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнёрства», - говорится в сообщении.
Ранее Путин по телефону рассказал о своей встрече с Трампом президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал президенту ЮАР о встрече с Трампом
- После встречи Путина и Трампа акции оборонных компаний США пошли вниз
- Промоутер Финкельштейн рассказал о «потеплении» западных артистов к России
- В Польше снесли памятник польско-советскому братству по оружию
- Журова объяснила, почему встреча Путина с Трампом произошла на Аляске
- Армия России уничтожила до ста дронов ВСУ в месте подготовки к запуску
- Гидролог обвинил браконьеров в исчезновении волжских щук
- Колташов: Западные экономики коренным образом нездоровы
- Зеркало эпохи: Создатели сериала «Черкизон» надеются «раскачать тренд» на нулевые
- Певца Шарлота переведут в колонию общего режима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru