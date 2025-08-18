Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 23 человек

Общее число погибших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В Рязанской области 18 августа объявили днем траура из-за ЧП на заводе

Ранее сообщалось о 20 погибших.

По данным ведомства, в числе пострадавших 154 человека.

«Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей», - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошли ориентировочно в 10:30 15 августа, сообщает RT.

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывРязанская Область

