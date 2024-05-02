Фильм якутского режиссера Давыдова получил приз на кинофестивале в Германии
Фильм «Чума» якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил награду ФИПРЕССИ на кинофестивале стран Центральной и Восточной Европы (goEast) в немецком городе Висбадене, сообщили в пресс-службе фильма.
По словам режиссера картины, каждый приз, выигранный на разных фестивалях, «на вес золота» и влияет на его дальнейшую судьбу, в том числе на получение прокатного удостоверения.
Черно-белый фильм рассказывает историю взаимоотношений между двумя отцами-одиночками. Робкого Ивана постоянно унижает сосед по имени Тихон. После того, как Тихон избивает Ивана на глазах у его сына, подросток разочаровывается в отце и начинает все больше времени проводить с его обидчиком.
Премьера фильма «Чума» состоялась на кинофестивале «Маяк» в Геленджике. Там Давыдов получил приз за лучшую режиссуру. В широкий прокат фильм выйдет в сентябре, отмечает «Радиоточка НСН».
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