«Лебединая песня»: Кинотеатры ждут от «Майора Грома» два миллиарда рублей

«В мае еще ожидается выход крупного российского релиза «Майор Гром». Он должен привлечь аудиторию в кинотеатры и обязан в этой ситуации собрать хотя бы два миллиарда рублей. Вопрос, сможет ли он это сделать. Лучше, чтобы он собрал три миллиарда рублей, но это пока мечты. В таком случае у кинотеатров будет подушка безопасности на лето. После этого еще полгода ничего с потенциалом на миллиард рублей не предвидится. Это будет лебединая песня кинохождения в весенний период. Потом наступает лето, на протяжении которого никаких крупных новинок не предполагается вообще», - объяснил он.

По словам Исаева, российская киноиндустрия должна зарабатывать минимум четыре миллиарда рублей в месяц, чтобы нормально функционировать.

«Чтобы хорошо себя чувствовать, российская киноиндустрия в месяц должна зарабатывать хотя бы четыре миллиарда рублей. Каждый месяц должен выходить фильм-миллиардер и желательно три-четыре фильма в диапазоне от 500 миллионов рублей», - заключил собеседник НСН.

Российский фильм «Майор Гром: Игра» может собрать в прокате миллиард рублей, несмотря на отсутствие в России «культуры комиксов», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что уход «большого Голливуда» из страны сыграет на руку создателям картины.

