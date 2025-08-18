В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях
Запрет на использование в школах мобильных телефонов следует распространить на детские оздоровительные лагеря. Как пишет ТАСС, так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутат направила письмо на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в котором указал, что получает множество жалоб от родителей, которые заявляют ей о неконтролируемом использовании гаджетов находящимися на отдыхе детьми.
«Эффективность воспитательной, образовательной и патриотической работы в детских лагерях сводится к нулю, когда дети большую часть времени проводят в телефонах», - подчеркнула Буцкая.
Ранее, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков заявил, что гаджет не должен заменять ребёнку общение с родителями, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 23 человек
- Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека
- В ожидании прорыва: Зеленского призвали соглашаться на условия России сейчас
- В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях
- Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе
- Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета
- ВЦИОМ: Россияне назвали необходимую для счастья сумму
- Путин рассказал президенту ЮАР о встрече с Трампом
- После встречи Путина и Трампа акции оборонных компаний США пошли вниз
- Промоутер Финкельштейн рассказал о «потеплении» западных артистов к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru