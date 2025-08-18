В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях

Запрет на использование в школах мобильных телефонов следует распространить на детские оздоровительные лагеря. Как пишет ТАСС, так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Врач предупредила о неожиданных страшных последствиях мультиков для детей

Депутат направила письмо на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в котором указал, что получает множество жалоб от родителей, которые заявляют ей о неконтролируемом использовании гаджетов находящимися на отдыхе детьми.

«Эффективность воспитательной, образовательной и патриотической работы в детских лагерях сводится к нулю, когда дети большую часть времени проводят в телефонах», - подчеркнула Буцкая.

Ранее, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков заявил, что гаджет не должен заменять ребёнку общение с родителями, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаСмартфоныГаджетыДетиДетский Лагерь

Горячие новости

Все новости

партнеры