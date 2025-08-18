В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях

Депутат направила письмо на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, в котором указал, что получает множество жалоб от родителей, которые заявляют ей о неконтролируемом использовании гаджетов находящимися на отдыхе детьми.

«Эффективность воспитательной, образовательной и патриотической работы в детских лагерях сводится к нулю, когда дети большую часть времени проводят в телефонах», - подчеркнула Буцкая.

Ранее, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков заявил, что гаджет не должен заменять ребёнку общение с родителями, сообщает RT.

