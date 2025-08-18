ВЦИОМ: Россияне назвали необходимую для счастья сумму
Россиянам для ощущения счастья в среднем требуется 226 921 рубль ежемесячно. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам исследования, указанная сумма более чем в два раза превышает необходимый минимум, о котором россияне говорили в 2017 году - 109 472 рубля. Эксперты считают, что такой рост, в первую очередь, объясняется инфляцией.
Уточняется, что жителям села для счастья ежемесячно нужно в среднем 116 475 рублей, жителям городов-миллионников - 175 739 рублей, а москвичам и питерцам - 694 353 рубля.
Также исследователи выяснили, что запросы мужчин выше, чем у женщин. Сильному полу для счастья ежемесячно требуется 252 567 рублей, тогда как прекрасным дамам достаточно 206 272 рублей.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что до 15% граждан России готовы обратиться к нелегальным кредиторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
