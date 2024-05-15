«Бегемот против Маргариты»: С кем хотят познакомиться поклонники Булгакова

Большинство респондентов (65%) посетили бы «нехорошую квартиру» в Москве, где останавливались «черный маг» Воланд и его свита. Для 54% опрошенных желанным местом для прогулок стали бы Патриаршие пруды — место, где читатель впервые встречает Воланда, а 48% читателей желали бы оказаться в Подвале Мастера, где жил главный герой романа.

Оригинальным выглядит и рейтинг любимых персонажей среди читателей романа: познакомиться с одним из подручных Воланда — котом Бегемотом — хотят 79% опрошенных, с самим Воландом — 75%, с возлюбленной Мастера Маргаритой — 66%. Однако, по мнению шеф-редактора группы компаний «ЛитРес» Екатерины Писаревой, ничего удивительного в этом рейтинге нет.

«Ничуть не удивлена тому, что читатели больше всего хотят познакомиться с котом Бегемотом ― этот булгаковский персонаж по праву может считаться самым обаятельным, глумливым, необычным и запоминающимся в романе. На втором месте таинственный Воланд ― мудрый, справедливый и всезнающий. Знакомство с ним — это как встреча со всем потусторонним, пугающим и манящим. А вот Маргарита, оказавшаяся на третьем месте, — пример стойкой и смелой женщины. Думаю, девушки нашли бы в ней соратницу и мудрую подругу, а для мужчин было бы заманчиво встретиться с женщиной, которая может все: и поддержать, и спасти, и бросить весь мир к ногам возлюбленного», — сказала Писарева, добавив, что образ Маргариты сейчас прочно связан с актрисой Юлией Снигирь.

Лучшей экранизацией с огромным отрывом (68%) зрителями признан сериал режиссера Владимира Бортко, в котором главные роли исполнили Олег Басилашвили и Анна Ковальчук. Киноадаптация режиссера Михаила Локшина пришлась по душе 37% опрошенных. В ней главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Ждут поклонники романа и новых экранизаций любимой книги. Они хотели бы увидеть развитие сюжетной линии похождений Коровьева и Бегемота (53%), ближе познакомиться с Воландом (50%) и с головой окунуться в демонический мир (45%).

Опрос был проведен в мае 2024 года, в нем приняли участие свыше 1200 пользователей из различных российских городов.

Ранее арт-директор кинотеатра «Иллюзион» Антон Куприянов заявил, что фильм Михаила Локшина по книге российского писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» интересен зрителям даже спустя почти четыре месяца проката

