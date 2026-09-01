Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева

По её словам, расследование было подготовлено с участием фактчекеров и общественных деятелей. Его представят в Москве на форуме «Диалог о фейках», который запланирован на 22 сентября.

«Не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима», - сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что украинский режим вобрал в себя худшие практики по расчеловечиванию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

