Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева
МИД РФ обнародует сенсационное расследование о преступлениях Киева. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, расследование было подготовлено с участием фактчекеров и общественных деятелей. Его представят в Москве на форуме «Диалог о фейках», который запланирован на 22 сентября.
«Не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима», - сказала дипломат.
Ранее Захарова заявила, что украинский режим вобрал в себя худшие практики по расчеловечиванию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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