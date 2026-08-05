Оценивая схожесть со своим героем, Кочнев отметил, что в нем есть философская доля Бараша, но в чем-то он также схож с Крошем и Копатычем. Роль Копатыча в новом фильме исполнил Николай Добрынин. Общаясь с журналистами, он заявил, что разделяет главное увлечение своего экранного персонажа.

«Я в жизни выращиваю огурцы, я земной человек с огорода. Вырос в огороде, люблю поливать, собирать», - уточнил он.

Помимо прочего, в свободное от работы время артист также ведет соцсети, в том числе снимает короткие ролики для продвижения кинопроектов.

«Я не собирался этим заниматься, но на съемках фильма «Дед Фомич» у нас снималась замечательная блогер Аня Покров. Она сказала: «Николай Николаевич, не попробовать ли вам?». Я попробовал и зашло, первый ролик сразу набрал девять миллионов просмотров. Я мастер курса в ГИТИСе, мои студенты были в восторге. Я стал записывать ролики с ними. Буду продолжать обязательно», - заверил Добрынин.