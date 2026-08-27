Шнейдеров раскрыл разрыв между легальным и пиратским прокатом
Давид Шнейдеров заявил НСН, что в России сборы пиратского проката в десятки раз превышают сборы легального.
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН выразил непонимание по поводу ситуации с теневым прокатом в России, призвав профильные ведомства определиться: Россия борется с пиратским кино или нет.
Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ранее резко высказалась в эфире НСН о проблеме незаконного кинопроката, предложив передать данные о теневых показах зарубежных новинок силовикам. Шнейдеров указал на превосходство теневого проката по выручке.
«Позор в том, что сборы в России от нелегального пиратского проката в десятки раз превышают сборы легального. Несмотря на красивые слова госпожи Драпеко, я не понимаю: ну если бойкот, значит, бойкот. Если не допускаем эти фильмы, значит, не допускаем. Тогда примените власть. Но я думаю, что тут замешаны и большие деньги, и политическая ситуация, когда мы не можем остановить пиратские фильмы. Ну попробуй запрети выход "Человека‑паука" вообще! Люди просто снесут кинотеатры», — сказал собеседник НСН.
Побивший мировые рекорды блокбастер «Человек-паук: новый день» собрал почти 900 млн рублей за первые выходные в российском прокате. Глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, в свою очередь, заявил в пресс-центре НСН, что у Елены Драпеко есть все возможности, чтобы посодействовать подаче заявления в МВД от Минкульта по поводу нелегального проката зарубежных фильмов в России.
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