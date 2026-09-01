ЦБ ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю

По его словам, сейчас делать выводы преждевременно, обстановка станет более понятной к концу октября, когда состоится опорное заседание совета.

Кроме того, Тремасов заявил, что в полной мере вторичные эффекты влияния подорожания топлива на инфляцию можно будет оценить только в следующем году.

«Сейчас, в моменте, мы видим, что рост цен на бензин, по крайней мере, недельная статистика Росстата показывает, что рост цен на неделе после некоторой коррекции вновь возобновился», - приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не все вопросы в топливной сфере в России решены, соответствующая работа ведется.

