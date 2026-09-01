ЦБ ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю
Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.
По его словам, сейчас делать выводы преждевременно, обстановка станет более понятной к концу октября, когда состоится опорное заседание совета.
Кроме того, Тремасов заявил, что в полной мере вторичные эффекты влияния подорожания топлива на инфляцию можно будет оценить только в следующем году.
«Сейчас, в моменте, мы видим, что рост цен на бензин, по крайней мере, недельная статистика Росстата показывает, что рост цен на неделе после некоторой коррекции вновь возобновился», - приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что не все вопросы в топливной сфере в России решены, соответствующая работа ведется.
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