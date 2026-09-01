Путин заявил о необходимости повышения эффективности деятельности ООН

По его словам, следует приложить усилия для повышения эффективности международной организации. В частности, «расширить представительство её органов за счёт стран глобального Юга и Востока».

Российский лидер подчеркнул, что в целом необходимо адаптировать ООН «к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны мира утратили доверие друг к другу, что пагубно отразилось на деятельности ООН и её институтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».