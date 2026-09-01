Путин заявил о необходимости повышения эффективности деятельности ООН
Потенциал Организации Объединенных Наций (ООН) до сих пор не раскрыт. Об этом в ходе саммита ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, следует приложить усилия для повышения эффективности международной организации. В частности, «расширить представительство её органов за счёт стран глобального Юга и Востока».
Российский лидер подчеркнул, что в целом необходимо адаптировать ООН «к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны мира утратили доверие друг к другу, что пагубно отразилось на деятельности ООН и её институтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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