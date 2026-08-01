Фильм «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Джексона

При этом отмечается, что у киноподразделения Sony был более спокойный квартал. Так, выручка Sony Pictures Entertainment снизилась на 13%, достигнув $1,98 млрд. В североамериканском прокате студия выпустила лишь комедию «Кормилец» с Нейтом Баргаце.

Однако, несмотря на снижение выручки, операционная прибыль Sony Pictures увеличилась на 21%, составив $156 млн. В организации отметили, что более слабые показатели связаны с меньшим числом кинотеатральных и телевизионных релизов по сравнению с прошлым годом, когда студия выпускала «28 лет спустя» и «Каратэ-пацан: Легенды».

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заметил, что Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров.