«Это лето на 45% лучше в деньгах и на 26% лучше в билетах, чем прошлогоднее. Есть над чем работать, потому что были недели, которые не были закрыты крупными релизами. Более равномерный прокат, безусловно, нивелирует сезонный летний спад. И технологичность, и равномерность, и разножанровость — над этим надо продолжать работать», — рассказал он.

Летний кинопрокат запомнился напряжённой конкуренцией между отечественными и зарубежными лентами. Среди ярких новинок российского кино — фильмы «Холоп 3», «На деревню дедушке 2» и «Последний богатырь. Колобок». Иностранные картины тоже пользовались большим спросом у зрителей: так, лента «Майкл» к середине июля заработала свыше 2,4 млрд рублей, а «Кодекс Данте» и прочие зарубежные релизы уверенно держались в топе проката.



Интерес публики остаётся высоким и в августе. За уик‑энд с 13 по 16 августа кассовые сборы российских кинотеатров достигли 602,5 млн рублей — это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Пальму первенства удерживает российская картина «Последний богатырь. Колобок»: за четыре дня она принесла около 192,5 млн рублей, заняв свыше 31% доли рынка.

Ранее Васясин рассказал в пресс-центре НСН, что сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 850 млн рублей.

