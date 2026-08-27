На 45% больше выручки: Кинотеатры подвели итоги летнего проката‑2026
Летний кинопрокат‑2026 показал уверенный рост: кинотеатры заработали на 45% больше, чем годом ранее, заявил в пресс-центре НСН Алексей Васясин.
Российская киноиндустрия демонстрирует позитивную динамику: по итогам лета‑2026 выручка кинотеатров выросла на 45%, а число проданных билетов — на 26%, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Это лето на 45% лучше в деньгах и на 26% лучше в билетах, чем прошлогоднее. Есть над чем работать, потому что были недели, которые не были закрыты крупными релизами. Более равномерный прокат, безусловно, нивелирует сезонный летний спад. И технологичность, и равномерность, и разножанровость — над этим надо продолжать работать», — рассказал он.
Летний кинопрокат запомнился напряжённой конкуренцией между отечественными и зарубежными лентами. Среди ярких новинок российского кино — фильмы «Холоп 3», «На деревню дедушке 2» и «Последний богатырь. Колобок». Иностранные картины тоже пользовались большим спросом у зрителей: так, лента «Майкл» к середине июля заработала свыше 2,4 млрд рублей, а «Кодекс Данте» и прочие зарубежные релизы уверенно держались в топе проката.
Интерес публики остаётся высоким и в августе. За уик‑энд с 13 по 16 августа кассовые сборы российских кинотеатров достигли 602,5 млн рублей — это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Пальму первенства удерживает российская картина «Последний богатырь. Колобок»: за четыре дня она принесла около 192,5 млн рублей, заняв свыше 31% доли рынка.
Ранее Васясин рассказал в пресс-центре НСН, что сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 850 млн рублей.
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