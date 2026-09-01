Российский фондовый рынок пойдет в сильный рост только по окончанию российско-украинского конфликта, а пока он сразу же реагирует на новости о российско-американских контактах и возможных переговорах по урегулированию. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

Это лето стало худшим для российского фондового рынка с 2022 года. За три месяца индекс Мосбиржи рухнул на 18,5% — с 2570 до 2093 пунктов. На минимуме он опускался до 1958 пунктов — уровня осени 2022 года. Голубовский раскрыл, ждать ли улучшения на фондовом рынке.

«Рушилось все, что с высокой долговой нагрузкой. Вопреки высокой нефти, в принципе, очень тухло себя чувствовал и весь нефтегаз. Аутсайдер – это металлургия. Что я понял, наблюдая этот рынок, так это то, что его динамика определяется сугубо политическим мотивом. Как только выходит какая-то новость о том, что могут быть переговоры между Россией и США, здесь даже главное США, то рынок пытается отскакивать. Новостной фон из Европы особо не влияет. Если выходит новость, что переговоров не будет, рынок продолжает валиться дальше. Вот вчера он отскочил на встрече Силуанова (Министр финансов России. – прим. НСН) и Бессента (Министр финансов США. – прим. НСН) на полях саммита», — рассказал он.