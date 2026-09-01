Отскок из-за США: Что даст толчок фондовому рынку России после худшего лета
Дмитрий Голубовский раскрыл НСН, что этим летом на фондовом рынке рушилось все, что с высокой долговой нагрузкой, а аутсайдером стала металлургия.
Российский фондовый рынок пойдет в сильный рост только по окончанию российско-украинского конфликта, а пока он сразу же реагирует на новости о российско-американских контактах и возможных переговорах по урегулированию. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Это лето стало худшим для российского фондового рынка с 2022 года. За три месяца индекс Мосбиржи рухнул на 18,5% — с 2570 до 2093 пунктов. На минимуме он опускался до 1958 пунктов — уровня осени 2022 года. Голубовский раскрыл, ждать ли улучшения на фондовом рынке.
«Рушилось все, что с высокой долговой нагрузкой. Вопреки высокой нефти, в принципе, очень тухло себя чувствовал и весь нефтегаз. Аутсайдер – это металлургия. Что я понял, наблюдая этот рынок, так это то, что его динамика определяется сугубо политическим мотивом. Как только выходит какая-то новость о том, что могут быть переговоры между Россией и США, здесь даже главное США, то рынок пытается отскакивать. Новостной фон из Европы особо не влияет. Если выходит новость, что переговоров не будет, рынок продолжает валиться дальше. Вот вчера он отскочил на встрече Силуанова (Министр финансов России. – прим. НСН) и Бессента (Министр финансов США. – прим. НСН) на полях саммита», — рассказал он.
На этом фоне он отметил, что российскому фондовому рынку поможет только окончание военного конфликта.
«Так что, когда военный конфликт закончится, тогда будет мощный рост российского рынка в разы. Банк России только что обновил сценарий на следующий год. Там 4 сценария: 2 позитивных, 2 негативных. Если все пойдет по одному из позитивных сценариев, где будет инфляция под хорошим контролем, тогда фондовый рынок может расти на снижение доходности. Я, наверное, склоняюсь больше к негативному третьему сценарию, что у нас следующий год будет, скорее, проинфляционным, и ставка останется на уровне 13-14%», — подытожил он.
Также Голубовский раскрыл, какие еще факторы оказали психологическое влияние на просадку фондового рынка.
«Несмотря на то, что из-за санкций капитальные потоки ограничены, и как бы иностранный капитал на наш рынок не влияет, на самом деле он влияет. Потому что нерезиденты имеют возможность инвестировать в российские акции через дружественные юрисдикции — это Киргизия, Турция, Узбекистан, Дубай, частично Сингапур. Как только появляется надежда, деньги сразу приходят сюда. Как только надежда уходит, деньги сразу отсюда выводятся. То есть это хаотично мечущийся трансграничный капитал. И второе, что оказывало влияние на динамику фондового рынка, это физлица. Всю эту вот просадку, которая длилась с марта месяца, они выкупали, и в конце концов просто не выдержали и капитулировали. Резко сократился объем их инвестиций. Весь отскок, который шел с июля, опять же, обеспечивали деньги неквалифицированных инвесторов», — раскрыл он.
Напомним, что в понедельник Антон Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати». Мероприятие проходит в американском Эшвилле в штате Северная Каролина. Помимо общих обсуждений, у Силуанова была встреча с коллегой из США Скоттом Бессентом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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