В период с 1 по 11 мая российские сети кинотеатров отказались от показа голливудских фильмов в рамках предсеансового обслуживания. Как подчеркнул собеседник НСН, хотя майские праздники в 2026 году показали скромные сборы, в дальнейшем от подобной практики не откажутся.

«Это не экономическая история. Все понимают, что 9 мая – большой праздник. Кинотеатры намекают продюсерам и дистрибьюторам, что традиционно майские праздники отдаются под российское военное кино. В том году сигнал был услышан, мы получили большие военные патриотические проекты на 9 мая. В этом году военные фильмы были, но совсем другого масштаба. Аналогично новогодние даты мы тоже освобождаем под российское кино. Если говорить про цифры, в январе 2026 года такая практика привела к сборам в 14 миллиардов рублей. Это один из самых больших показателей за всю историю. Эксперименты по отказу от зарубежного контента продолжатся. В этом году летом выходят две большие картины – «Холоп 3» в начале июня и «Колобок» по франшизе «Последнего богатыря» в августе. Кинотеатры как никогда будут поддерживать дистрибьюторов. Важно показать, что если большой проект выходит летом – это не приговор, а шанс получить довольно большой вал», - объяснил Воронков.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН отметил, что сборам военного кино в начале мая 2026 года помешала повышенная конкуренция на дате, неграмотный маркетинг и отсутствие узнаваемых актеров в кадре. По его словам, также от просмотра нового военного кино могла оттолкнуть стоимость билетов и общая ситуация в стране, напоминает «Радиоточка НСН».

