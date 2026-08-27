Шнейдеров раскрыл, сколько российских фильмов окупились в прокате этим летом
27 августа 202611:59
Валерия Мышина
Давид Шнейдеров заявил НСН, что за минувшее лето в прокате отличилась лишь картина «Сайылыкка».
Из всех вышедших в российских прокат за лето фильмов окупился только один., заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«За три летних месяца в прокат вышло 67 российских релизов. Из них окупилась только якутская музыкальная комедия "Сайылыкка". То есть из 67 российских релизов в ноль вышел только один. Тем временем за последний месяц россияне потратили на костюмы Человека-паука свыше семи миллионов рублей, что привело к увеличению продаж на 119%. Я пошел в кино смотреть пиратского "Человека-паука". Зал был забит битком, все дети — в костюмах. Весь продактплейсмент был на месте, все было выпущено в стране легально. И что еще меня напугало: в первые с 2019 года выросли доходы пиратских видеосервисов и только в первом полугодии объем рынка вырос на 4% и составил более 17 миллионов долларов», — рассказал собеседник НСН.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил в пресс-центре НСН, что низкий рейтинг фильма «Последний богатырь. Колобок» не связан с его художественной или сценарной оценкой, это просто хейт из-за «Человека-паука».
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