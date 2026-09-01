Замглавы МИД Грушко заявил об антироссийских провокациях НАТО в Арктике
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко обратил внимание на антироссийские провокации НАТО в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы видим, что Арктику превращают в зону военного соперничества, мы видим большое количество учений», — подчеркнул дипломат.
Также Грушко обратил внимание на действия, связанные с прилетом стратегических бомбардировщиков, пишет RT. Замглавы МИД назвал такие шаги провокационными.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО своей военной активностью наращивают напряженность на Крайнем Севере, это создает прямые угрозы безопасности России.
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