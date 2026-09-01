Россиянам для въезда в Казахстан потребуется платное электронное разрешение
Россиянам для въезда в Казахстан с 1 ноября потребуется электронное разрешение. Об этом сообщает оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization).
Отмечается, что данное требование также касается граждан других стран, с которыми у республики действует безвизовый режим. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок. Как пишет RT, стоимость оформления документа будет единой для граждан всех государств.
В настоящее время система действует в пилотном режиме. С 1 ноября оформлять разрешение потребуется пассажирам международных авиарейсов, а с 15 ноября для тех, кто въезжает в Казахстан на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября требование распространится на автомобильные пункты пропуска на границах Казахстана со странами ЕАЭС. С 15 декабря - для пассажиров поездов и тех, кто прибывает через морские порты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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