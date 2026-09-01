Многие родители сами предлагают детям автосимуляторы вместо привычных компьютерных игр, потому что это полезно для развития жизненных навыков, рассказал НСН генеральный директор компании «Фоксхаунд», экс-президент федерации компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.



В России резко вырос интерес к виртуальному автоспорту: за первое полугодие 2026 года россияне купили почти 80 тысяч игровых рулей. Это почти на треть больше, чем годом ранее, а с 2022-го рынок этих аксессуаров вырос в два раза. Об этом сообщают «Известия». Горбаченко не удивила такая популярность.