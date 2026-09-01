Родители дают «баранку»: Как в России стали популярны автосимуляторы
В России наблюдается рост интереса к гонкам, и все начинается с семьи, заявил НСН Александр Горбаченко.
Многие родители сами предлагают детям автосимуляторы вместо привычных компьютерных игр, потому что это полезно для развития жизненных навыков, рассказал НСН генеральный директор компании «Фоксхаунд», экс-президент федерации компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.
В России резко вырос интерес к виртуальному автоспорту: за первое полугодие 2026 года россияне купили почти 80 тысяч игровых рулей. Это почти на треть больше, чем годом ранее, а с 2022-го рынок этих аксессуаров вырос в два раза. Об этом сообщают «Известия». Горбаченко не удивила такая популярность.
«По моему мнению, на рост популярности цифрового автоспорта влияют рост популярности реального автоспорта и доступность цифрового формата. На рынке есть большой ассортимент устройств управления на разный кошелек, идет активное развитие клубов созданных под автосимуляторы. Я уверен, что наши российские игры про автоспорт также имеют все шансы собрать и прирастить аудиторию не только в РФ, но и по всему миру. В России аудитория также растет, поскольку родители играют не последнюю роль в выборе: они приносят домой руль и предлагают детям осваивать навыки в автогонках. Это может дать пользователю как практические навыки, так и повлиять на интерес к будущей профессии», — отметил он.
Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России объяснили НСН, как Россия закрепилась на вершине киберспорта.
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