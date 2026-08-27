Кинотеатры назвали главный фильм лета-2026
Байопик «Майкл» стал настоящим событием для только для России, но и для всего мира, заявил в пресс-центре НСН Алексей Васясин.
Главной картиной летнего проката бесспорно стал фильм «Майкл». Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Россияне хотят смотреть хорошее кино, это правда. Но не стоит говорить, что только зарубежное хорошее кино. Часто ошибочно говорят, что нам нужно снимать больше фильмов — это не так. Нам не нужно больше фильмов, нам нужны блокбастеры. Главной летней картиной, как бы это прискорбно не звучало, стал «Майкл». Это фильм, который стал событием не только на территории России, это событие мирового проката. Это байопик, который собрал больше миллиарда долларов, обогнав все картины данного жанра, вышедшие до этого момента», — отметил он.
Байопик «Майкл» — биографическая музыкальная драма режиссёра Антуана Фукуа о жизни и творчестве Майкла Джексона. Главную роль в картине исполнил племянник певца — Джаафар Джексон. Фильм рассказывает о пути артиста от выступлений в составе The Jackson 5 до превращения в мировую поп‑икону, делая акцент на его творческом становлении и культовых концертных номерах.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отметил, что Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров. Сборы картины в России на данный момент превысили 1,8 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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