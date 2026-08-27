«Нет рук и голов»: Кинотеатры объяснили отсутствие российских хорроров

Роман Исаев и Алексей Васясин сказала НСН, что режиссерам проще снять сказку, которая точно окупится, а не рисковать с хоррором.

В России нет профессионалов, умеющих снимать кино в жанре ужасы, несмотря на то, что драматургической базы для таких фильмов достаточно. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Не сложилась у нас за последние годы традиция, некая канва для создания фильмов в этом жанре. Нет команд, режиссеров. Вопрос абсолютно разумный, закономерный. Много литературной и драматургической базы для таких фильмов. У сказок предсказуемый бюджет и предсказуемая окупаемости. Нюанс в том, что они окупятся с вероятностью 99%. Что касается ужастиков, то у них окупаемость может быть в один-три раза. На мой взгляд, эти фильмы не делаются, потому что нет четкого понимания, а также рабочих рук и голов», — сказал собеседник НСН.
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В свою очередь член глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин подтвердил слова коллеги и добавил, что вопрос окупаемости играет первоочередную роль.

«Человек — ленивое существо. Сказки зарабатывают деньги, поэтому киноделы идут в сказки. Хорроры никогда много не зарабатывали. "Субстанция" стала исключением. Хорроры сейчас, действительно, собирают больше. Вероятность получения субсидий от Фонда кино на сказки выше, чем на хорроры», — добавил Васясин.

Ранее шеф-редактор «Поп-культуры» в издании «Т-Ж» Ефим Гугнин заявил НСН, что зарубежный боди-хоррор «Ешь, молись, худей» интересен фигурой режиссера, но вряд ли станет в российском прокате «сумасшедшим хитом».

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ФОТО: ТАСС
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