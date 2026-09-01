Вучич заявил о независимой внешней политике и нейтралитете Сербии

Сербия стремится стать членом Евросоюза, однако намерена выстраивать курс на основе независимости и военного нейтралитета. Об этом заявил лидер страны Александар Вучич, передает ТАСС.

«Мы идем по европейскому пути, но формируем... политику на принципах независимости, военного нейтралитета, диалога и развития сотрудничества во всех частях света», - указал президент.

Кроме того, Вучич заявил, что принадлежность страны к одному региону мира не является препятствием для дружеских отношений с государствами из других регионов, пишет RT.

Ранее президент Сербии посетил Киев, где принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». В ходе визита политик заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с НСН рассказал, что этой поездкой Вучич продолжает прежний внешнеполитический курс Сербии, но глобально это ничего не значит для России.

