Минтруд назвал средний размер семейной выплаты

Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России летом превысил 30,7 тысячи рублей. Об этом сообщает Минтруд.

«Подать заявление на новую меру поддержки можно до 1 октября», - напомнили в ведомстве.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, с июня новую меру поддержки смогли получить свыше 1,3 млн родителей, которые воспитывают 2,9 млн детей. В Краснодарском крае выплату получили 54,1 тысячи россиян, в Башкирии - 41,5 тысячи, в Московской области - 36,1 тысячи, в Свердловской области - 35,9 тысячи, в Ростовской области - 33,9 тысячи.

Ранее Минтруд сообщил, что россияне, сменившие место работы в 2025 году, сохраняют право на оформление ежегодной семейной выплаты.

