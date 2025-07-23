«Это не обязательно будет восприниматься как продолжение. Считаю, "Жук в муравейнике" может быть автономным произведением. Я, безусловно, слышал об этом проекте. За консультацией не обращались. Произведение есть произведение, работают с ним, мне кажется, разъяснять никому ничего и не нужно. Правами на роман семья обладает семья Стругацких. Я к экранизациям всегда отношусь прекрасно. Чем больше экранизируют и издают братьев Стругацких, тем лучше для страны, молодого поколения. Братья Стругацкие – литература на все времена. Достаточно много людей мне звонит и спрашивают, как приобрести права на экранизацию того или иного произведений братьев Стругацких, но не все доходят до реализации», - пояснил он.

Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры Okko и KION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступили к съемкам фантастического триллера «Полдень», основанного на романе Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Режиссером проекта стал Клим Козинский («Первый номер»), сценарий написала Маруся Трубникова («The Тёлки»). В актерском составе - Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и другие. При этом роль Максима Каммереру сыграет Юрий Колокольников.

Помимо романа «Жук в муравейнике» персонаж также встречается в книгах «Волны гасят ветер» и «Обитаемый остров». Над экранизацией романа работал режиссер Федор Бондарчук, представивший два фильма в 2009 году. Роль Каммерера в проекте исполнял Василий Степанов, озвучивал героя картины Максим Матвеев.