По роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике» снимут сериал
Экранизация произведения «Жук в муравейнике» может восприниматься отдельно от фильмов Федора Бондарчука «Обитаемый остров», заявил НСН Сергей Арно.
Директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно рассказал НСН об экранизации романа «Жук в муравейнике». Ранее стало известно, что в России приступили к съемкам триллера «Полдень».
«Это не обязательно будет восприниматься как продолжение. Считаю, "Жук в муравейнике" может быть автономным произведением. Я, безусловно, слышал об этом проекте. За консультацией не обращались. Произведение есть произведение, работают с ним, мне кажется, разъяснять никому ничего и не нужно. Правами на роман семья обладает семья Стругацких. Я к экранизациям всегда отношусь прекрасно. Чем больше экранизируют и издают братьев Стругацких, тем лучше для страны, молодого поколения. Братья Стругацкие – литература на все времена. Достаточно много людей мне звонит и спрашивают, как приобрести права на экранизацию того или иного произведений братьев Стругацких, но не все доходят до реализации», - пояснил он.
Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры Okko и KION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступили к съемкам фантастического триллера «Полдень», основанного на романе Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Режиссером проекта стал Клим Козинский («Первый номер»), сценарий написала Маруся Трубникова («The Тёлки»). В актерском составе - Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и другие. При этом роль Максима Каммереру сыграет Юрий Колокольников.
Помимо романа «Жук в муравейнике» персонаж также встречается в книгах «Волны гасят ветер» и «Обитаемый остров». Над экранизацией романа работал режиссер Федор Бондарчук, представивший два фильма в 2009 году. Роль Каммерера в проекте исполнял Василий Степанов, озвучивал героя картины Максим Матвеев.
В мае 2025 года стало известно о начале съемок сериала «Трудно быть богом», основанного на одноименном произведении братьев Стругацких. За производство отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), часть пройдет в Иране. Среди продюсеров проекта Федор Бондарчук, режиссером выступил Дмитрий Тюрин, а сценаристом Андрей Золотарев.
В беседе с «Радиоточкой НСН» он ранее отмечал, что сериал будет работой беспрецедентного масштаба. По его словам, это подтверждают и первые кадры, которые он получает со съемок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иностранец задержан по подозрению в убийстве жителя Подмосковья
- По роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике» снимут сериал
- В Госдуме рассказали о деятельности НАБУ, спровоцировавшего протесты на Украине
- Главреда Baza Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки
- Путину рассказали о работе закона о штрафах за поиск экстремистской информации
- Экологи назвали сроки очищения пляжей Анапы от мазута
- Угрожают протестами: Евросоюз решит судьбу Вучича в Сербии осенью
- Автомобилистов призвали не покупать запчасти самостоятельно на маркетплейсах
- «Золотые» пакеты: Союз потребителей раскрыл уловки магазинов
- Путин подписал закон о студенческой семье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru