Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций о доходах для чиновников

Согласно изменениям в антикоррупционном законодательстве и законе «О правительстве РФ», чиновники теперь будут отчитываться только в определённых случаях: при поступлении на службу, назначении на новую должность или переводе, а также при возникновении особых обстоятельств. К последним относится, например, приобретение имущества, стоимость которого превышает совокупный доход семьи госслужащего за предыдущие три года.

Контроль за расходами и имуществом чиновников и их близких родственников перейдёт на автоматизированную систему «Посейдон». Эта платформа позволит оперативно получать данные от Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и других ведомств.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

