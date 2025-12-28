Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций о доходах для чиновников
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который отменяет обязанность государственных служащих ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе.
Согласно изменениям в антикоррупционном законодательстве и законе «О правительстве РФ», чиновники теперь будут отчитываться только в определённых случаях: при поступлении на службу, назначении на новую должность или переводе, а также при возникновении особых обстоятельств. К последним относится, например, приобретение имущества, стоимость которого превышает совокупный доход семьи госслужащего за предыдущие три года.
Контроль за расходами и имуществом чиновников и их близких родственников перейдёт на автоматизированную систему «Посейдон». Эта платформа позволит оперативно получать данные от Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и других ведомств.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее Путин подписал закон о домовых чатах в MAX, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
