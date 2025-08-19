Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году
«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила о завершении съёмок экранизация знаменитого произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане».
В сообщении говорится, что работа над фильмом Сарика Андреасяна велась в три этапа. Для проекта было сшито более 500 уникальных костюмов. Кроме павильонных сцен в ленте будут и натурные кадры, которые снимали в Геленджике и Троицком округе.
Фильм выйдет в прокат 12 февраля 2026 года. Главные роли в нём сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот. Также в фильме снимались Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и другие актёры.
Ранее «Кинокомпания братьев Андреасян» ранее объявила о начале съёмок второй части современной экранизации «Домовенка Кузи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году
- СМИ: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве
- Не бояться, но готовиться: Вирусолог успокоил россиян насчет угрозы новой пандемии
- В Госдуме рассказали о периоде накопительной пенсии в 2026 году
- Аккуратность девушек на электросамокатах объяснили женской психологией
- Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса
- Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай
- СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа
- Потеряют своих солдат: Депутат Чепа пригрозил НАТО
- Звезда фильма «Жар-птица» раскрыла, в чем сила работ Романа Михайлова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru