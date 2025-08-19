Фильм «Сказка о царе Салтане» Андреасяна выйдет в 2026 году

В сообщении говорится, что работа над фильмом Сарика Андреасяна велась в три этапа. Для проекта было сшито более 500 уникальных костюмов. Кроме павильонных сцен в ленте будут и натурные кадры, которые снимали в Геленджике и Троицком округе.

Фильм выйдет в прокат 12 февраля 2026 года. Главные роли в нём сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот. Также в фильме снимались Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и другие актёры.

Ранее «Кинокомпания братьев Андреасян» ранее объявила о начале съёмок второй части современной экранизации «Домовенка Кузи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».