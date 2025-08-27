Золотарев объяснил, почему фанаты книги редко довольны ее экранизацией
Киноадаптация литературы, предложенная режиссером, нередко конкурирует с представлением зрителя, сформированным в момент чтения, пояснил НСН Андрей Золотарев.
Зрители, знакомые с книгой до ее экранизации, критикуют режиссерский взгляд на историю, но более лояльно принимают фильм по мотивам, далекий от литературной основы. Об этом в беседе с НСН заявил сценарист Андрей Золотарев, работавший над фильмом «Сто лет тому вперед» и сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Наиболее удачными экранизациями, по мнению россиян, стали «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», выяснили «Ростелеком», «Литрес» и LiveLib. Золотарев подчеркнул, что работа над сценарием по книге гораздо сложнее, чем разработка оригинальной идеи.
«Продюсерам нужно на берегу знать, что зритель будет заинтересован в проекте. Фанбаза книги – продюсерская подушка безопасности. При этом писать сценарий по книге значительно сложнее. Сценарий пишется вертикально, книга горизонтально. Самый простой способ работы для сценариста – взять то, что есть у автора и переложить из горизонтали в вертикаль, но, как правило, в большинстве таких случаев получается страшная чушь. У литературы гораздо больше инструментов, воздействующих на фантазию читателя, чем у кино. Нет лучшего режиссера, чем читатель книги. Он всегда строит режиссуру в своей голове ровно так, как ему удобно. В этом смысле литература находится в более выигрышном положении. С кино сложнее, как только я, как читатель, начинаю предлагать свою интерпретацию другим читателям, выясняется, что это вообще не то, что они имели в виду», - отметил он.
По словам собеседника НСН, поклонники книги редко положительно относятся к ее киноадаптациям.
«Редко какая экранизация удостаивается любви поклонников книги. Как правило, лояльная аудитория приходит извне. Зритель, который фанатски относится к книге, на 90% хейтит все, что выходит. «Чебурашка», «Слово пацана» и «Мастер и Маргарита» - экранизации максимально далекие от источников, все это по мотивам. Зрители в этом случае тоже связывают фильм с книгой, просто не успели у себя в голове это отснять, такие проекты для них - нечто новое. Потому эти истории выходят из зоны конкуренции», - сказал он.
Ранее кинорежиссер Александр Войтинский заявил «Радиоточке НСН», что приобретение прав на экранизацию книги развязывает руки представителям киноиндустрии, позволяя превратить литературный источник в нечто новое со знакомым зрителю названием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Золотарев объяснил, почему фанаты книги редко довольны ее экранизацией
- В Госдуме назвали заявления Алиева политической конъюнктурой
- «Держат за лохов!»: Диетолог заявила, что китайские шарики не помогут похудеть
- Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
- В СПЧ назвали провокацией установку определяющих национальность камер
- Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в России
- Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к уголовной ответственности
- Самолет пытались поджечь в аэропорту Владикавказа
- Россиянам рассказали, как справиться с осенней хандрой
- Букеты из «экзотики» к 1 сентября предложили заменить на полевые цветы и калину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru