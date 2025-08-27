Золотарев объяснил, почему фанаты книги редко довольны ее экранизацией

Киноадаптация литературы, предложенная режиссером, нередко конкурирует с представлением зрителя, сформированным в момент чтения, пояснил НСН Андрей Золотарев.

Зрители, знакомые с книгой до ее экранизации, критикуют режиссерский взгляд на историю, но более лояльно принимают фильм по мотивам, далекий от литературной основы. Об этом в беседе с НСН заявил сценарист Андрей Золотарев, работавший над фильмом «Сто лет тому вперед» и сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Наиболее удачными экранизациями, по мнению россиян, стали «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», выяснили «Ростелеком», «Литрес» и LiveLib. Золотарев подчеркнул, что работа над сценарием по книге гораздо сложнее, чем разработка оригинальной идеи.

«Продюсерам нужно на берегу знать, что зритель будет заинтересован в проекте. Фанбаза книги – продюсерская подушка безопасности. При этом писать сценарий по книге значительно сложнее. Сценарий пишется вертикально, книга горизонтально. Самый простой способ работы для сценариста – взять то, что есть у автора и переложить из горизонтали в вертикаль, но, как правило, в большинстве таких случаев получается страшная чушь. У литературы гораздо больше инструментов, воздействующих на фантазию читателя, чем у кино. Нет лучшего режиссера, чем читатель книги. Он всегда строит режиссуру в своей голове ровно так, как ему удобно. В этом смысле литература находится в более выигрышном положении. С кино сложнее, как только я, как читатель, начинаю предлагать свою интерпретацию другим читателям, выясняется, что это вообще не то, что они имели в виду», - отметил он.

По словам собеседника НСН, поклонники книги редко положительно относятся к ее киноадаптациям.

«Редко какая экранизация удостаивается любви поклонников книги. Как правило, лояльная аудитория приходит извне. Зритель, который фанатски относится к книге, на 90% хейтит все, что выходит. «Чебурашка», «Слово пацана» и «Мастер и Маргарита» - экранизации максимально далекие от источников, все это по мотивам. Зрители в этом случае тоже связывают фильм с книгой, просто не успели у себя в голове это отснять, такие проекты для них - нечто новое. Потому эти истории выходят из зоны конкуренции», - сказал он.

Ранее кинорежиссер Александр Войтинский заявил «Радиоточке НСН», что приобретение прав на экранизацию книги развязывает руки представителям киноиндустрии, позволяя превратить литературный источник в нечто новое со знакомым зрителю названием.

