Наиболее удачными экранизациями, по мнению россиян, стали «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», выяснили «Ростелеком», «Литрес» и LiveLib. Золотарев подчеркнул, что работа над сценарием по книге гораздо сложнее, чем разработка оригинальной идеи.

«Продюсерам нужно на берегу знать, что зритель будет заинтересован в проекте. Фанбаза книги – продюсерская подушка безопасности. При этом писать сценарий по книге значительно сложнее. Сценарий пишется вертикально, книга горизонтально. Самый простой способ работы для сценариста – взять то, что есть у автора и переложить из горизонтали в вертикаль, но, как правило, в большинстве таких случаев получается страшная чушь. У литературы гораздо больше инструментов, воздействующих на фантазию читателя, чем у кино. Нет лучшего режиссера, чем читатель книги. Он всегда строит режиссуру в своей голове ровно так, как ему удобно. В этом смысле литература находится в более выигрышном положении. С кино сложнее, как только я, как читатель, начинаю предлагать свою интерпретацию другим читателям, выясняется, что это вообще не то, что они имели в виду», - отметил он.