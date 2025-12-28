СМИ: Минимум трое россиян пострадали от ядовитых медуз на Кубе
В курортном городе Варадеро на Кубе как минимум трое туристов из России получили ожоги после контакта с опасными медузами вида «португальский кораблик» (физалий). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, особенно много медуз после недавнего шторма в районе пляжа Sol Palmeras. Как пишет Mash, одна из пострадавших россиянок попыталась дотолкать медузу к заливу. Двое других туристов наткнулись на физалий во время купания, не заметив их.
Отмечается, что местные на пляже закапывают медуз в песок, чтобы отдыхающие не прикасались к ним. Туристам рекомендуют соблюдать осторожность и избегать купания в тех местах, где ранее замечали этих опасных беспозвоночных. Щупальца «португальского кораблика» могут вызывать сильные ожоги и аллергические реакции даже после гибели животного.
Ранее российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
