СМИ: Минимум трое россиян пострадали от ядовитых медуз на Кубе

В курортном городе Варадеро на Кубе как минимум трое туристов из России получили ожоги после контакта с опасными медузами вида «португальский кораблик» (физалий). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, особенно много медуз после недавнего шторма в районе пляжа Sol Palmeras. Как пишет Mash, одна из пострадавших россиянок попыталась дотолкать медузу к заливу. Двое других туристов наткнулись на физалий во время купания, не заметив их.

Отмечается, что местные на пляже закапывают медуз в песок, чтобы отдыхающие не прикасались к ним. Туристам рекомендуют соблюдать осторожность и избегать купания в тех местах, где ранее замечали этих опасных беспозвоночных. Щупальца «португальского кораблика» могут вызывать сильные ожоги и аллергические реакции даже после гибели животного.

