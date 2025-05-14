Ставил на «Мастера»: Золотарев о победе фильма «Сто лет тому вперед» на премии АПКиТ

Андрей Золотарев заявил НСН, что не ожидал победы картины «Сто лет тому вперед» на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в связи с мощной конкуренцией.

Сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в беседе с НСН отметил, что режиссер картины Александр Андрющенко нередко сам пишет сценарии, потому хорошо понимает, насколько важна работа в тандеме.

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Ранее картину признали лучшим полнометражным художественным фильмом на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В номинации также были представлены ленты «Мастер и Маргарита» и «Воздух». Золотарев подчеркнул, что награда стала удивлением.

«Победа неожиданная, там были мощнейший конкуренты. Честно говоря, мы даже обсуждали это накануне премии, я был уверен, что мы мимо пролетим просто в силу конкуренции. Я ставил на "Мастера и Маргариту"», - рассказал сценарист.

По его словам, режиссер фильма Александр Андрющенко всегда создает проекты сообща со сценаристом, поскольку хорошо понимает специфику этой работы.

«Тандем режиссера и сценариста жизненно важен для проекта. Бывают ситуации, когда режиссеры, экранизируя сценарий, вживую со сценаристами никогда не сталкиваются, но это редкость. В случае с Сашей Андрющенко – отдельная история, он сам сценарист, потому нет такого, что я где-то пишу без него, а потом он идет это экранизировать. На всех этапах эта работа совместная, как режиссер, он активно участвует в процессе написания. Это тот редкий режиссер, который бьет по кнопкам», - отметил Золотарев.

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Его новым проектом станет экранизацией «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких. Делясь подробностями о сериале, собеседник НСН пообещал, что это будет работа беспрецедентного масштаба.

«Работа идет полным ходом. Это беспрецедентно масштабный проект. Я просто не помню в российской кино сериала с таким уровнем бюджетного и творческого подхода. Одно без другого невозможно, нельзя просто собрать команду энтузиастов и вместе что-то делать без денег на таком высоком уровне. К сожалению, кино – дорогое искусство. Фантастический жанр особенно требует огромных вложений. Но, если у вас просто есть деньги, и нет способности вовлечь талантливых людей, - тоже ничего не получится. Этот проект – большая работа огромного количества людей, что меня завораживает. Я сейчас получаю первые кадры и то, что вижу - невероятно круто», - уточнил он.

Сразу три награды премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) получил сериал «Трасса». Картину признали лучшей среди проектов от семи серий и больше, наградой также отмечена операторская работа Батыра Моргачева и сценарий, написанный Олегом Маловичко. В разговоре с «Радиоточкой НСН» он отметил, что изначально хотел разработать детектив с героиней-женщиной, затем продюсеры помогли доработать идею с опорой на реальные события, однако нет универсального рецепта успешного сценария, который точно зацепит зрителя.

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ФОТО: РИА Новости
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