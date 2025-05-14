Ранее картину признали лучшим полнометражным художественным фильмом на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В номинации также были представлены ленты «Мастер и Маргарита» и «Воздух». Золотарев подчеркнул, что награда стала удивлением.

«Победа неожиданная, там были мощнейший конкуренты. Честно говоря, мы даже обсуждали это накануне премии, я был уверен, что мы мимо пролетим просто в силу конкуренции. Я ставил на "Мастера и Маргариту"», - рассказал сценарист.

По его словам, режиссер фильма Александр Андрющенко всегда создает проекты сообща со сценаристом, поскольку хорошо понимает специфику этой работы.

«Тандем режиссера и сценариста жизненно важен для проекта. Бывают ситуации, когда режиссеры, экранизируя сценарий, вживую со сценаристами никогда не сталкиваются, но это редкость. В случае с Сашей Андрющенко – отдельная история, он сам сценарист, потому нет такого, что я где-то пишу без него, а потом он идет это экранизировать. На всех этапах эта работа совместная, как режиссер, он активно участвует в процессе написания. Это тот редкий режиссер, который бьет по кнопкам», - отметил Золотарев.