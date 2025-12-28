Трамп заявил, что вновь поговорит с Путиным после встречи с Зеленским

По словам Трампа, переговоры находятся на финальной стадии, и вскоре станет ясно, завершится ли конфликт или он продолжится ещё очень долгое время, что приведёт к новым миллионам жертв. Американский лидер подчеркнул, что никто не хочет такого развития событий.

Трамп также отметил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский заинтересованы в заключении соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее, прямо перед встречей с Зеленским, Трамп созвонился с Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил факт разговора и уточнил, что беседа длилась 1 час 15 минут, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».