Трамп заявил, что вновь поговорит с Путиным после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде он вновь свяжется по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

По словам Трампа, переговоры находятся на финальной стадии, и вскоре станет ясно, завершится ли конфликт или он продолжится ещё очень долгое время, что приведёт к новым миллионам жертв. Американский лидер подчеркнул, что никто не хочет такого развития событий.

Трамп также отметил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский заинтересованы в заключении соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее, прямо перед встречей с Зеленским, Трамп созвонился с Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил факт разговора и уточнил, что беседа длилась 1 час 15 минут, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСША

