Россиянка Горячкина завоевала титул чемпионки мира по рапиду
Российская гроссмейстер Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), завершившегося в Дохе.
После 11 туров сразу три шахматистки - Горячкина, китаянка Чжу Цзиньэр и действующая чемпионка мира 2024 года Хампи Конеру из Индии, набрали по 8,5 очка. По дополнительным показателям Конеру заняла третье место, а Горячкина и Чжу Цзиньэр вышли в тай-брейк для определения чемпионки.
В решающих партиях тай-брейка россиянка уверенно обыграла представительницу Китая со счётом 1,5:0,5 и завоевала золотую медаль.
В прошлом году Горячкина выиграла этап Гран-при FIDE в Казахстане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
