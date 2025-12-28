Россиянка Горячкина завоевала титул чемпионки мира по рапиду

После 11 туров сразу три шахматистки - Горячкина, китаянка Чжу Цзиньэр и действующая чемпионка мира 2024 года Хампи Конеру из Индии, набрали по 8,5 очка. По дополнительным показателям Конеру заняла третье место, а Горячкина и Чжу Цзиньэр вышли в тай-брейк для определения чемпионки.

В решающих партиях тай-брейка россиянка уверенно обыграла представительницу Китая со счётом 1,5:0,5 и завоевала золотую медаль.

В прошлом году Горячкина выиграла этап Гран-при FIDE в Казахстане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

