Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Разговор с Путиным Трамп назвал «хорошим и очень продуктивным».

Беседа Путина и Трампа прошла прямо перед переговорами Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые запланированы на 21:00 по московскому времени в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что ООН не помогает в урегулировании украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
