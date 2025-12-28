Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

Разговор с Путиным Трамп назвал «хорошим и очень продуктивным».

Беседа Путина и Трампа прошла прямо перед переговорами Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые запланированы на 21:00 по московскому времени в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что ООН не помогает в урегулировании украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

