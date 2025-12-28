СМИ: Разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал беспокойство

Один из собеседников издания, близкий к украинскому президенту, отметил, что после такого звонка позиция Зеленского на предстоящих переговорах в США станет значительно сложнее.

Ранее Трамп заявил о продуктивном разговоре с Путиным. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что беседа длилась 1 час 15 минут.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланирована на 21:00 по московскому времени в резиденции американского президента Мар-а-Лаго во Флориде. Это будет четвёртый личный контакт лидеров. Первая встреча, состоявшаяся в феврале 2025 года, завершилась громким скандалом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».