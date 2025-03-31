Сказочный удар: Подставят ли продюсеров сразу три новинки на Новый год

Сказка «Буратино» выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года — ровно спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Сделанного при помощи компьютерной графики Буратино озвучит Вита Корниенко («Папины дочки»). Картина будет конкурировать в прокате с «Чебурашкой 2», кассовые сборы первой части фильма превысили шесть миллиардов рублей. Также на 1 января запланирован выход киноадаптации «Простоквашино» от Сарика Андреасяна. Хажинская допустила, что эти персонажи популярны не меньше героев Алексея Толстого.

«На Новый год должно быть минимум два больших детских релиза. Проблема следующего нового года в том, что опять нет хороших взрослых релизов, как было в этот Новый год. Понятно, что точно будет еще один фильм-миллиардник, все новинки для семейной аудитории потенциально могут освоить такую кассу. При этом "Простоквашино" потенциально может и победить в прокате "Буратино". У наших детей эти персонажи очень популярны. Подозреваю, что большинство россиян просто не знают режиссера картины. В индустрии его фамилия и выходки на слуху, а большинство зрителей об этом даже не в курсе», - заявила она.