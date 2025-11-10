Фильм «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
Приключенческий фильм Дмитрия Хонина «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ по итогам выходных. Об этом пишет портал Kinobusiness.
Картина рассказывает о моряке и маленьком драконе Горыныче в волшебном мире, отмечает 360.ru. Главные роли в ней сыграли Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий. За 6-9 ноября фильм заработал 158,2 млн рублей.
Второе место в списке лидеров кинопроката заняла семейная комедия Анатолия Колиева «Папины дочки: мама вернулась». Лента продолжает события сериала «Папины дочки. Новые», в ней снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Ева Смирнова и другие. Фильм собрал в кинотеатрах 147 млн рублей.
Третье место заняла сказка Юрия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес». В фэнтези-мюзикле о девушке, попавшей в Страну чудес, сыграли в том числе Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Сергей Бурунов. Лента заработала в кинотеатрах 114,7 млн рублей.
Ранее стало известно, что сборы фильма «Горыныч» превысили 1 млрд рублей за десять дней проката.
