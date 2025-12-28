Папа римский передал Украине 100 тысяч порций супов быстрого приготовления

Три грузовика с помощью предназначены для распределения в прифронтовых районах, наиболее часто подвергающихся обстрелам.

Официальный папский раздатчик милостыни кардинал Конрад Краевский отметил, что этот дар понтифика — знак поддержки семьям, которые, подобно Святому Семейству, идут «дорогой скорби» в поисках убежища.

Накануне Рождества Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию в зоне конфликта на Украине.

Ранее Лев XIV заявил, что Ватикан готов стать посредником в мирных переговорах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».