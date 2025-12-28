Путин и Трамп считают предложение о перемирии попыткой затянуть конфликт на Украине

По словам Ушакова, это не только затянет конфликт, но и создаст риски возобновления боевых действий.

Ушаков добавил, что Трамп назвал украинский кризис самым сложным для себя и в очередной раз убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным прямо перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».