Трамп: ООН не помогает в урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация Объединённых Наций не оказывает достаточной помощи в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, что со всеми войнами и конфликтами, которые он урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, возможно, Соединённые Штаты стали настоящей Организацией Объединённых Наций, которая очень мало помогала или содействовала в катастрофе, происходящей сейчас между Россией и Украиной.
Трамп подчеркнул, что ООН должна стать активнее и вовлечённее в обеспечение мира во всём мире.
Ранее Трамп прекратил программы иностранной помощи, в рамках которых осуществлялись взносы в ООН на $521 млн., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
