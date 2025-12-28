Трамп: ООН не помогает в урегулировании украинского конфликта

По словам Трампа, что со всеми войнами и конфликтами, которые он урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, возможно, Соединённые Штаты стали настоящей Организацией Объединённых Наций, которая очень мало помогала или содействовала в катастрофе, происходящей сейчас между Россией и Украиной.

Трамп подчеркнул, что ООН должна стать активнее и вовлечённее в обеспечение мира во всём мире.

Ранее Трамп прекратил программы иностранной помощи, в рамках которых осуществлялись взносы в ООН на $521 млн., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».