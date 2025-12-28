Роскосмос: Два спутника для создания 3D-модели Земли выведены на орбиту
Два спутника стереоскопической съёмки Земли «Аист-2Т» штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на расчётную орбиту. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Ракета Союз-2.1б стартовала в 16:18 по московскому времени, выведя разгонный блок с «Аистами» и ещё 50 спутниками на околоземную орбиту через 9 минут 24 секунды после пуска. «Фрегат» выполнил два включения двигательной установки - сразу после отделения от ракеты и повторно через 50 минут.
Этот запуск стал последним российским космическим пуском в 2025 году. Всего за год Россия осуществила 17 стартов. Из них только один с Восточного, шесть с Байконура и девять с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Ранее на орбиту были выведены два спутника «Ионосфера-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
