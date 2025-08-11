Команда фильма «Буратино» рассказала о технологии создании образа главного героя

По словам Волошина, он хотел создать персонажа из нескольких слоев, в которых есть он сам, его сын с узнаваемыми чертами, а также актриса Виталия Корниенко. Именно она воплотит знаменитого героя в новой экранизации.

Для создания персонажа на экране в фильме используют технологию «захвата движения» (motion capture). При этом съемки проходили в несколько этапов. В начале актеры репетировали сцену, чтобы точно понимать, на каком уровне в моменте находятся глаза Буратино. Затем снимался первый дубль сцены с Виталией Корниенко в кадре, при этом актриса находилась в костюме с технологией мокап (mocap – motion capture). Это позволяло полностью захватить все движения и действия персонажа.

Еще один дубль снимали уже без Корниенко. Отдельно работали и над референсными кадрами с деревянным макетом Буратино. При необходимости движения персонажа в кукловод проводил куклу по всей траектории передвижений героя в сцене. Для работы было создано три куклы-дублера Буратино. Завершающим этапом работы были отдельные дубли для компьютерной графики с использованием HDRI технологий.

Новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» выйдет в российском кинопрокате 1 января 2026 года, ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино».

Ранее сценарист нового фильма «Буратино» Андрей Золотарев пояснил «Радиоточке НСН», что в новой экранизации не будет радикальных изменений по сравнению с советским телефильмом 1975 года.

