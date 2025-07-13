Кологривый — Волк и «закормленный зритель»: Принесет ли «культурное наследие» успех «Ну, погоди!» и «Простоквашино»

Актер Никита Кологривый рассказал, что хочет сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!». 

Съемки киноадаптации мультфильма «Ну, погоди!» еще не начались, однако в актерской среде уже спорят, кому достанутся главные роли в ленте. Например, накануне молодой артист Никита Кологривый признался журналистам, что был бы счастлив исполнить роль Волка. При этом в индустрии также спорят об успехе будущей ленты.

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Продюсеры проекта уверены, что новый «Ну, погоди!» сможет повторить сборы предыдущих киноадаптаций, таких как «Летучий корабль». Однако некоторые режиссеры считают, что коллегам следует снимать что-то новое. Аналогичные споры идут и по поводу нового фильма «Простоквашино», который выйдет на большие экраны уже в следующем году.

«НУ, ПОГОДИ!» В КИНО И КОЛОГРИВЫЙ — ВОЛК

Накануне популярный российский актер Никита Кологривый признался, что готов исполнить роль Волка в киноадаптации знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Журналисты не раз отмечали, что зрители ассоциировали именно его с этим персонажем.

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Между тем, согласно результатам опроса аналитиков медиахолдинга «Rambler&Co», россияне считают Волка самым стильным персонажем вселенной «Союзмультфильма». Видимо, за его розовую рубашку, желтый шарфик и джинсы клеш.

«Конечно. Я бы счастлив был сыграть этого персонажа», - заявил Кологривый в беседе с ТАСС, изобразив знаменитый жест персонажа с сигаретой, которого в советском мультфильме озвучил Анатолий Папанов.

Однако ни полный актерский состав, ни информация о составе съемочной группы пока не раскрыты.

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В июне 2025 года стало известно, что в России снимут киноадаптацию популярного российского мультсериала про приключения Зайца и Волка. Соответствующее партнерское соглашение о работе над картиной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Известно, что производством новой картины займется компания «Темп» при участии студии «Союзмультфильм», а НТВ станет генеральным информационным партнером проекта. Ожидается, что картина появится в прокате в 2028 году.

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По словам самого Вайнштейна, «Ну, погоди!» является культурным наследием в России, полнометражный фильм по его мотивам продолжит тренд на перезапуск советских мультипликационных лент «и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь». Однако художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин наоборот считает, что вместо адаптации мультфильмов в игровое кино современным режиссерам следовало бы создавать новые смыслы.

«Залогом успеха будут новые смыслы и новые обретения, а не топтание на старых могилах. Не надо за счет ушедших вытаптывать свою дорогу, ищите свою дорогу, не повторяйте старое. Сняли полнометражный игровой фильм "Летучий корабль", и что? Это провал, это бездарно. Могу без лишней скромности сказать, что мой фильм лучше (Бардин снял советский мультфильм "Летучий корабль" (1979) – прим. НСН). Они хотят повторить и въехать на чужой козе в рай. Такого не бывает, пусть ищут свое. Это и сюжета касается, нельзя на старые грабли наступать. Они все время пытаются за счет старых заслуг выйти из пешек в короли», - сказал он в беседе с НСН.

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Первый выпуск легендарного советского мультфильма Геннадия Сокольского «Ну, погоди!» вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха «Веселая карусель». При этом одноименный сериал появился в 1970 году, его режиссером выступил Вячеслав Котеночкин.

Оригинальный сериал состоит из более чем 170 коротких эпизодов, каждый из которых представляет из себя мини-историю о том, как Волк пытается поймать Зайца, но неизменно терпит поражение из-за собственной неуклюжести или хитрости персонажа, озвученного Кларой Румянцевой. В 2021 году киностудия «Союзмультфильм» представила 3D-перезапуск одноименной ленты «Ну, погоди! Каникулы».

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НОВОЕ «ПРОСТОКВАШИНО»

Между тем, 1 января 2026 года в российский прокат наравне с еще несколькими киносказками («Буратино» и «Чебурашка-2») выходит киноадаптация советских мультфильмов про приключения дяди Федора и его друзей в деревне Простоквашино.

Первый трейлер новой ленты режиссера Сарика Андреасяна вышел в конце апреля. Известно, что события фильма «Простоквашино» развернутся во времена СССР.

Главного героя, мальчика дядю Федора, в киноадаптации сыграл Роман Панков из ленты «Денискины рассказы». Роли его родителей исполнили Лиза Моряк и Павел Прилучный. Популярного вредного персонажа почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин. Друзей Федора — собаку Шарика и кота Матроскина созданных с помощью анимированной графики, озвучили Антон Табаков и Павел Деревянко.

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При этом, по мнению кинокритика Александра Шпагина, сказочные российские ленты, которые появятся на больших экранах в новогодние праздники в следующем году, могут провалиться в прокате.

«Ощущение, что эти новые картины должны провалиться. Продюсеры решили закормить зрителя до полного гастрита. Они, похоже, не понимают, что нельзя слишком часто забрасывать на рынок похожий продукт. К "Буратино" и "Простоквашино" я отношусь скептически, а на "Чебурашку-2" с удовольствием пойду. В последнюю очередь я бы посмотрел несчастное "Простоквашино", не верю, что может получиться хорошо. Я видел слишком много мультипликационных ремейков, по-моему, они ужасны. Вся советская реальность, в реальном "Простоквашино" состоящая из аллюзий и тонких намеков, совершенно не натягивается на реальность современную», - объяснил он в беседе с НСН.

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В Советском союзе было снято несколько мультфильмов про приключения мальчика дяди Федора и его друзей в Простоквашино, в том числе «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980), «Зима в Простоквашино» (1984). Современный мультсериал «Союзмультфильма» «Простоквашино», созданный при помощи компьютерной и 2D-техники, вышел в 2018 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что героев мультфильмов «Простоквашино» и «Ну, погоди!» назвали самыми узнаваемыми в России.

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ФОТО: Скриншот мультфильма «Ну, погоди!», «Союзмультфильм»
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