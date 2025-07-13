Кологривый — Волк и «закормленный зритель»: Принесет ли «культурное наследие» успех «Ну, погоди!» и «Простоквашино»

Продюсеры проекта уверены, что новый «Ну, погоди!» сможет повторить сборы предыдущих киноадаптаций, таких как «Летучий корабль». Однако некоторые режиссеры считают, что коллегам следует снимать что-то новое. Аналогичные споры идут и по поводу нового фильма «Простоквашино», который выйдет на большие экраны уже в следующем году.

«НУ, ПОГОДИ!» В КИНО И КОЛОГРИВЫЙ — ВОЛК

Накануне популярный российский актер Никита Кологривый признался, что готов исполнить роль Волка в киноадаптации знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!». Журналисты не раз отмечали, что зрители ассоциировали именно его с этим персонажем.