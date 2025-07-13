СМИ: В Англии сразу после взлета разбился самолет
Небольшой самолет разбился в аэропорту Саутенд на юго-востоке Англии (графство Эссекс). The Telegraph и The Independent пишут, что речь идет о самолете Beechcraft King Air B200, который должен был направиться в Лелистад в Нидерландах.
Самолет Beechcraft King Air B200 рассчитан на перевозку 7–9 пассажиров. По информации издания Daily Mail, самолет упал сразу после взлета. Точное количество людей на борту и число пострадавших пока не установлены. На основе данных сервиса Flightradar Daily Mail пишет, что рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, однако вылет был задержан на 10 минут.
Аэропорт Саутенд, где произошел инцидент, расположен на расстоянии около 58 км от центральной части Лондона. В связи с инцидентом все рейсы из аэропорта Саутенд были отменены.
Ранее легкий двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster упал на частный дом в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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