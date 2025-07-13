СМИ: В Англии сразу после взлета разбился самолет

Самолет Beechcraft King Air B200 рассчитан на перевозку 7–9 пассажиров. По информации издания Daily Mail, самолет упал сразу после взлета. Точное количество людей на борту и число пострадавших пока не установлены. На основе данных сервиса Flightradar Daily Mail пишет, что рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, однако вылет был задержан на 10 минут.

Аэропорт Саутенд, где произошел инцидент, расположен на расстоянии около 58 км от центральной части Лондона. В связи с инцидентом все рейсы из аэропорта Саутенд были отменены.

Ранее легкий двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster упал на частный дом в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».